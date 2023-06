Perché Biden ha dei segni sul viso? La Casa Bianca: "Apnee notturne"

Il presidente, il più anziano della storia degli Stati Uniti, soffre da tempo di questa patologia anche se il suo medico personale non l’ha menzionata in nessuno dei rapporti che ha pubblicato nel 2021 e nel 2023

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , ha iniziato nelle ultime settimane a utilizzare un apparecchio per l'apnea notturna, un disturbo comune che si verifica quando la respirazione viene interrotta durante il sonno. Lo ha riferito questo mercoledì alla Casa Bianca, dopo che il presidente era apparso davanti alla stampa con segni su entrambi i lati del viso. I reporter hanno chiesto alla Casa Bianca la ragione di quei segni e uno dei portavoce della presidenza, Andrew Bates, ha spiegato che erano dovuti al fatto che la sera prima Biden aveva utilizzato una macchina a pressione continua nelle vie respiratorie (nota con l'acronimo inglese di maschera CPAP) per l'apnea notturna di cui soffre.

Non risulta dai rapporti del medico curante

Queste maschere che forniscono un flusso continuo di aria al paziente contribuendo a mantenere aperte le vie respiratorie e assicurando che la persona riceva l'ossigeno di cui ha bisogno durante il sonno, sono il trattamento più comune per chi è affetto da apnea notturna. Biden ha rivelato di aver sofferto di apnea notturna nel 2008 quando era vicepresidente con Barack Obama (2009-2017). Tuttavia, il suo medico personale non ha menzionato la patologia in nessuno dei rapporti che ha pubblicato nel 2021 e nel 2023. Nel 2019, mentre si stava preparando per le elezioni presidenziali del 2020, il medico di Biden aveva comunicato in un altro rapporto che era stato sottoposto a più interventi chirurgici al setto nasale.