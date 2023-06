Oggi l'incontro a Mosca tra il Cardinale Zuppi e il Patriarca Kirill

Dopo aver incontrato ieri Yuri Ushakov, il consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin, oggi il presidente della Conferenza episcopale italiana incontrerà il capo della Chiesa ortodossa russa ascolta articolo Condividi

Dopo aver incontrato ieri Yuri Ushakov, il consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin, oggi il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Zuppi, incontrerà il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa. (GUERRA IN UCRAINA: LA DIRETTA) L'incontro "Oggi nel pomeriggio incontreremo Sua Santità il Patriarca Kirill - ha fatto sapere parlando al Tg1 il Nunzio a Mosca, mons. Giovanni D'Aniello - e poi questa sera ci sarà una celebrazione eucaristica in cattedrale nella quale il cardinale incontrerà la comunità cattolica, concelebrerà con i vescovi e i sacerdoti e lì certamente porterà il saluto, la vicinanza e la preghiera del Santo Padre per tutta la comunità cattolica. E soprattutto si pregherà per la pace". In serata presso la cattedrale cattolica dell'Immacolata Concezione a Mosca il presidente della Cei celebrerà una Messa insieme con i vescovi della Conferenza episcopale russa in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo.

La missione Prosegue dunque la missione di pace di due giorni del cardinale Zuppi, incaricato dal Pontefice non di tentare una vera e propria mediazione, ma di "incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace". Nonostante le parole di elogio e incoraggiamento con cui il Cremlino ha accolto Zuppi, la missione comunque si presenta "delicata", come sottolineano fonti del clero di Mosca, con l'arcivescovo Paolo Pezzi che chiama la comunità cattolica a raccogliersi in preghiera per la sua riuscita. Il Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, riveste un ruolo di fondamentale importanza vista la vicinanza delle posizioni del primate a quelle del Cremlino. L'incontro con la commissaria per i diritti dei bambini Monsignor Giovanni D'Aniello, a quanto riferisce la sala stampa vaticana, ha confermato che il cardinale Matteo Zuppi incontrerà questa mattina Maria Llova-Belova, Commissaria russa per i Diritti dei bambini, per discutere dell'accusa ucraina secondo cui la Russia avrebbe deportato dei minorenni sul proprio territorio. Nei confronti di questa funzionaria, e dello stesso Putin, la Corte penale internazionale ha emesso nel marzo scorso un ordine di arresto con l'accusa appunto di deportazione illegale di bambini ucraini, che la stessa Llova-Belova respinge. "Infine, domani, nel primo pomeriggio, Sua Eminenza farà ritorno a Roma", ha aggiunto D'Aniello.