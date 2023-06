Alluvione in Cile, due morti e migliaia di sfollati nel sud del Paese

Cinema

Il dittatore è scomparso il 10 dicembre del 2006. Nel 1973 il colpo di Stato in cui si è autoproclamato presidente, instaurando un regime militare durato fino al 1990. Tante le pellicole che hanno raccontato gli anni in cui venne applicata una feroce repressione dell’opposizione. Da “Post mortem” a 'Machuca', cosa vedere per conoscere i drammatici fatti che hanno sconvolto il Paese sudamericano