Allarme bomba su un aereo Klm atterrato a Quito

Economia

Voli low cost, servizi fanno lievitare costo finale del 545%: i dati

Altroconsumo ha evidenziato come le compagnie che offrono voli a basso prezzo non siano così convenienti come sembrano: se si aggiungono alcune opzioni, come la scelta del posto, i bagagli o il check-in in aeroporto, i costi possono lievitare fino a quattro-cinque volte il prezzo iniziale

Si presentano come economici ma spesso i voli low-cost possono avere prezzi non così bassi. La tariffa in bella mostra comprende solo il costo del volo più una piccola borsa mentre è da pagare a parte qualunque servizio aggiuntivo che verrà selezionato. Questo può rendere molto difficile confrontare le compagnie e scegliere la più conveniente

LA RICERCA DI ALTROCONSUMO – La ricerca, effettuata da Altroconsumo, ha evidenziato che i costi di alcuni servizi accessori possono arrivare a far incrementare il prezzo iniziale del biglietto anche del 545%, cioè più di 4-5 volte il prezzo iniziale