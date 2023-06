Martinica, allerta per tempesta tropicale Bret diretta verso i Caraibi

I residenti sono invitati a rimanere a casa

Allerta rossa per la tempesta tropicale Bret a Martinica, isola situata nell’arcipelago delle Piccole Antille. “Il vento continua a rafforzarsi e lo stato del mare continua a deteriorarsi" scrivono gli esperti. Il vento soffia in media tra i 60 e i 90 km/h sull’isola francese. Previsti accumuli di pioggia tra 120 e 150 mm, che potrebbero raggiungere "200 mm localmente, secondo Météo-France. "L'attività economica e gli imprenditori sono stati invitati ad attuare misure per proteggere la propria attività e liberare il maggior numero possibile di dipendenti" ha affermato la prefettura in una nota. Tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti e le autorità aeroportuali hanno deciso di chiudere l'aeroporto Aimé Césaire.