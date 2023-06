L'Ue a Musk: "Twitter rafforzi le sue risorse entro il 25 agosto"

Il commissario europeo ha ribadito l'obbligo a rispettare la nuova legislazione europea sui contenuti online. "Se la tecnologia non è pronta, devono avere strumenti sufficienti per colmare il divario"

Twitter deve rafforzare le sue risorse entro il 25 agosto per poter rispettare la nuova ambiziosa legislazione europea sui contenuti online, ha avvertito il commissario europeo Thierry Breton dopo il suo incontro con Elon Musk. "Se la tecnologia non è pronta, devono avere risorse sufficienti per colmare il divario. Ho parlato di questo argomento specifico con Elon Musk", ha detto Breton ai giornalisti dopo l'incontro al quartier generale di Twitter a San Francisco, al quale ha partecipato anche il nuovo capo della piattaforma Linda Yaccarino.