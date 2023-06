Punti da una zecca, morti per febbre maculosa delle Montagne Rocciose

Douglas Costa, pilota automobilistico di 42 anni, insieme alla sua fidanzata di 36 anni Mariana Giordano sono morti tra il 7 e l’8 giugno a causa di una rara malattia infettiva conosciuta come febbre maculosa delle Montagne Rocciose. I due l'hanno contratta dopo aver fatto un viaggio nella "zona rurale" di Campinas, in Brasile, lo scorso 27 maggio, visto che Costa partecipava all'AMG Cup Brasil, evento targato Mercedes Benz. Secondo quanto emerso dai media internazionali, la coppia ha cominciato ad accusare i primi sintomi intorno al 3 giugno: febbre, malessere ed eruzioni cutanee rosse. Costa e Giordano sono stati ricoverati in ospedale, ma ormai per loro non c’era più nulla da fare: entrambi sono purtroppo deceduti a quattro ore l'uno dall'altro.

Difficile per i medici capire la causa dei loro sintomi

Inizialmente i medici non avevano indentificato la reale causa dei loro sintomi: tra le ipotesi, la sorveglianza epidemiologica di Jundiai, ospedale vicino San Paolo, aveva indicato anche il dengue e la leptospirosi. Solo in seguito hanno confermare che si trattava di febbre maculosa della Montagne Rocciose. Questa malattia, diffusa soprattutto in America Latina e conosciuta anche come “morbillo nero “o “tifo da zecca”, si contrare dopo essere stati contagiati da un batterio del genere Rickettsia, tramesso appunto da un morso di zecca stellare e dopo che questa è rimasta in contatto con il corpo ospite per almeno sei ore.