La denuncia

Nella denuncia, presentata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, la Federal Trade Commission ha accusato Amazon di aver ha usato un "design manipolativo e coercitivo" per l'interfaccia e aver utilizzato disegni ingannevoli per ingannare i consumatori e convincerli a iscriversi a Prime, sottoscrivendo a loro insaputa un servizo con rinnovo automatico. Inoltre, secondo le accuse, a volte ai consumatori veniva presentato un pulsante per completare le transazioni che non indicava chiaramente che cliccando si sarebbero anche iscritti a Prime. Amazon avrebbe anche reso complicata la procedura di cancellazione non apportando all'interfaccia modifiche che avrebbero reso più facile l'annullamento della sottoscrizione.