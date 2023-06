La Svizzera alza la tassazione minima per le multinazionali al 15%

Economia

In vista dell’introduzione dell’imposta unica, possibile già a partire dalla Legge di Bilancio 2024, il governo sta pensando a un piano di riordino di tutte le sostitutive oggi presenti, che secondo il ministero dell’Economia drenano quasi 10 miliardi di euro di solo Irpef. Il punto però è che sembra non ci sia la volontà politica di attuare i tagli

TANTE ALTRE FLAT TAX – Eppure, va ricordato, non esiste soltanto quella delle partite Iva: ci sono infatti tantissime flat tax che sottraggono all’Erario quasi 10 miliardi di Irpef, considerando solo quelle a regime e quelle per le quali la commissione di esperti del ministero dell’Economia ha svolto le proprie analisi

QUALI SONO - Alcune imposte hanno un peso specifico consistente, come la cedolare sugli affitti, scelta nel 2022 da 2,7 milioni di locatori e con effetti finanziari negativi di 2,9 miliardi per l’Erario. Altre sono più folcloristiche, come la sostitutiva di 100 euro per la raccolta di tartufi e funghi (effetti finanziari negativi di 1,2 milioni) e quella del 15% sulle lezioni private degli insegnanti (appena 300mila euro di effetti stimati dagli esperti del Mef)