Expo 2027, la Serbia si aggiudica l'organizzazione dell'evento

L'Expo 2027 si terrà ufficialmente a Belgrado, in Serbia. La conferma è arrivata in occasione della votazione finale, che si è tenuta oggi a Parigi in seno all'Assemblea generale del Bureau internazionale per le Esposizioni (Bie). Il Paese balcanico ha battuto la concorrenza degli altri quattro Paesi candidati: Usa, Spagna, Argentina e Thailandia.