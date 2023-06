Russell Crowe testimonial Roma per Expo 2030

E' di Roma l'apertura più spettacolare dei 30 minuti di presentazione per la candidatura all'Expo 2030. E con il Colosseo che fa da sfondo all'annuncio del progetto, il "Gladiatore" chiama tutti a votare per la capitale italiana: "Roma non è solo la capitale d'Italia, è una delle capitali del mondo. Expo 2030, al mio segnale liberate l'umanità"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La super star del cinema mondiale, in Italia per alcune tappe del tour musicale della sua band, gli Indoor Garden Party (stasera, martedì 20 giugno, suonerà a Catanzaro per i 20 anni del Magna Graecia Film Festival), è il testimonial d'eccezione per Roma in occasione dell'Expo 2030. "Roma - dice l'attore - non è solo la capitale d'Italia, è una delle capitali del mondo. Expo 2030, al mio segnale liberate l'umanità" dice Russell Crowe ricalcando la sua battuta più celebre ne 'Il Gladiatore'.