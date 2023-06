Il Wsj: “La Cina punta a un centro di addestramento militare a Cuba”

Secondo quanto emerso le negoziazioni tra i due Paesi sarebbero in una fase “avanzata” sebbene non ancora concluse. Intanto l'amministrazione di Joe Biden avrebbe preso contatti con i funzionari cubani per tentare di bloccare l'accordo

La Cina e Cuba sarebbero in trattativa per costituire un nuovo centro di addestramento militare congiunto sull'isola caraibica. Lo segnala un articolo in esclusiva del “Wall Street Journal” all’interno del quale vengono citate alcune fonti di intelligence. Secondo quanto riferito, le negoziazioni sarebbero in una fase definita “avanzata” sebbene non ancora concluse mentre l'amministrazione di Joe Biden avrebbe preso contatti con i funzionari cubani per tentare di bloccare l'accordo.