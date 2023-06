Usa, spari a Seattle durante festival di musica: almeno due morti

E' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a Gorge, duecento kilometri a est di Seattle, nello stato di Washington. Nelle vicinanze era in corso un festival di musica dance elettronica. La sparatoria è iniziata intorno alle 20,30 ora locale di sabato sera, 17 giugno, all'interno del Gorge Amphitheatre, luogo che ospita un festival di due giorni, chiamato Beyond Wonderland. L'aggressore è stato fermato dalla polizia.

Cosa sappiamo

Un uomo ha cominciato a sparare su alcune persone che si trovavano in un accampamento a qualche centinaio di metri dall'anfiteatro. Gli spari hanno scatenato il panico e l'artefice del gesto ha tentato di scappare ma è stato ferito e poi arrestato dalla polizia. La programmazione di oggi del festival è stata annullata. Le indagini sono in corso e il motivo della sparatoria non è ancora chiaro.