Usa, a St. Louis sparatoria nel corso di una festa: ucciso 17enne

I feriti hanno tra i 15 e i 19 anni. La polizia ha sequestrato un fucile semiautomatico Ar-15 ed una pistola. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato la violenza

Un giovane ucciso e nove feriti in una sparatoria avvenuta nel centro di St. Louis, Missouri, durante una festa privata in un edificio. Il killer ha 17 anni ed è stato arrestato. "In questa giornata di festa del papa' - ha dichiarato il il capo della polizia, Robert Tracy - tutta St. Louis si è svegliata alla notizia di un'altra sparatoria". "E' il peggiore incubo di ogni genitore - ha aggiunto - il mio pensiero va ai famigliari della vittima".