Egitto, Zaki consegna la tesi: "Chiederò di discuterla a Bologna"

Patrick Zaki, il ricercatore egiziano e attivista per i diritti umani sotto processo in Egitto, chiederà alle autorità egiziane un permesso che lo esoneri dal divieto di viaggio per andare a Bologna a discutere in presenza la tesi di laurea, a inizio luglio. "Ho consegnato la copia finale della mia tesi all'Università di Bologna, a quattro anni dall'inizio di quel lungo e faticoso percorso. L'Ateneo mi ha avvisato che le date per la discussione saranno il 4, 5 o 6 luglio", spiega Zaki. "Oggi presenterò una nuova richiesta al procuratore generale egiziano per chiedere il permesso di recarmi in Italia per partecipare alle sessioni e alle cerimonie di laurea. Spero prevalga la ragione", ha spiegato. Il ricercatore si trova a piede libero dall'8 dicembre 2021 dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere con accuse legate a dieci post su Facebook.