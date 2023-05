Egitto, Patrick Zaki oggi in aula a Mansura per una nuova udienza

Mondo

Patrick Zaki, dall'arresto alla scarcerazione: le tappe della vicenda

Il giovane, che frequentava il master in studi di genere dell'Università di Bologna, fu fermato e portato in custodia il 7 febbraio 2020. Nel dicembre 2021, la terza udienza del processo: viene disposta la scarcerazione ma non l'assoluzione dalle accuse di aver diffuso notizie false. Scarcerato da un commissariato di Mansura l'8 dicembre 2021, il processo è ancora in corso. Il capoluogo emiliano e Roma gli hanno conferito la cittadinanza onoraria

Patrick Zaki, lo studente egiziano del Master europeo in studi di genere "Gemma" dell'Università di Bologna, è stato incarcerato in Egitto due anni fa, il 7 febbraio 2020, e liberato (ma non assolto), dopo quasi due anni, l'8 dicembre 2021

Dopo richieste di scarcerazione arrivate da tutto il mondo, il 7 dicembre 2021 si è tenuta la terza udienza del processo, dopo che il Tribunale egiziano ha prolungato ripetutamente la sua detenzione di 45 giorni alla volta per 22 mesi. È stata disposta la scarcerazione di Zaki, ma non l'assoluzione, ed è stata fissata una nuova udienza per l'1 febbraio. Il giorno successivo lo studente è tornato libero