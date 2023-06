No Tav, scontri tra manifestanti e polizia. Italiani bloccati a Frejus

2/10 ©Getty

"Ci è stato negato - commentano dal movimento No Tav - il diritto di manifestare. Nei giorni scorsi i ProTav hanno potuto incontrarsi e hanno potuto organizzare la loro passerella per promuovere un'opera climaticida. Noi no. Ci hanno ritirato i documenti lasciandoci lì senza una spiegazione. E il corteo che intanto era in corso in territorio francese è stato bloccato". Secondo fonti del movimento, al Frejus al mattino erano arrivati un avvocato francese e un deputato di France Insoumise per velocizzare le operazioni "ma la gendarmeria non ha concesso il passaggio"

