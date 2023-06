Filippine, terremoto di magnitudo 6.2 a largo dell'isola di Luzon

Il sisma ha avuto ipocentro a circa 120 chilometri di profondità ed epicentro al largo della provincia di Calabarzon. Per il momento non sono stati registrati gravi danni né vittime

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 10:19 ora locale (le 4:19 in Italia) davanti alle coste meridionali dell'isola filippina di Luzon. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 120 chilometri di profondità ed epicentro al largo della provincia di Calabarzon.

"Nessun danno grave né vittime"

Il capo della polizia del comune di Calatagan, Emil Mendoza, ha detto che lui e il suo staff si sono precipitati fuori dopo la scossa, che è stata avvertita anche nel cuore densamente popolato del Paese, tra cui Manila. "Era un po' forte. Abbiamo dovuto correre fuori", ha detto Mendoza all'Afp. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni, ma le autorità sono state schierate per valutare l'impatto della scossa, ha detto Mendoza. Un funzionario di Calatagan, Ronald Torres, ha detto che il sisma è durato tra i 30 secondi e un minuto. Il terremoto ha spinto la gente a precipitarsi fuori dagli edifici della capitale. Diego Mariano, responsabile dell'informazione presso l'ufficio della protezione civile, ha affermato che le autorità stanno valutando l'impatto del terremoto. "Per ora, nessun danno grave o vittima al momento della segnalazione. La valutazione è ancora in corso", ha detto Mariano ai giornalisti in un messaggio.