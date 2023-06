Giappone, due morti e un ferito in sparatoria in poligono militare

Cronaca

La cronaca nera italiana degli ultimi anni racconta di diversi dissapori di vicinato finiti male. Da litigi per il parcheggio a malintesi tra fratelli, ecco alcuni degli episodi più eclatanti della storia recente

Il 5 gennaio 2023, durante una lite tra vicini a San Polo, frazione di Arezzo, un 57enne ha assaltato una villetta con una ruspa ma il proprietario di casa ha sparato, uccidendolo. I due avrebbero alle spalle una lunga serie di ruggini di vicinato. È solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di liti tra vicini sfociate in tragedia. Dalla strage di Erba a quella di Secondigliano, ecco gli episodi più eclatanti successi in Italia in tempi recenti