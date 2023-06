Bari, morti padre e figlio caduti in una cisterna di vino

È accaduto in una cantina di Gioia del Colle, dove Giovanni e Filippo Colapinto, rispettivamente 81 e 47 anni, sono morti a causa delle esalazioni dopo essere caduti in una cisterna contenente un litro di vino

Sono morti in un incidente sul lavoro Giovanni e Filippo Colapinto, padre e figlio di 81 e 47 anni, dopo essere caduti in una cisterna di vino in una cantina di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Probabilmente l’uno stava cercando di salvare l’altro, ma le esalazioni sono state fatali per entrambi.