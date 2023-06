Incidente a San Lorenzo del Vallo, operaio muore cadendo da un tetto

E' la seconda vittima sul lavoro oggi in Calabria: un 54enne è morto in un incidente stamane nelle officine meccaniche Tassone di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia

Un operaio di 41 anni è morto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto a San Lorenzo del Vallo in provincia di Cosenza. L'uomo stava eseguendo dei lavori sul tetto di un capannone industriale, nella frazione Fedula, quando per cause ancora da accertare sarebbe caduto facendo un volo di diversi metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari ma per il 41enne non c'è stato nulla da fare.