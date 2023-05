Incidente sul lavoro a Cosenza, operaio morto schiacciato da un masso

Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 39 anni è morto in un incidente a Rocca Imperiale, nell'Alto Ionio cosentino. La dinamica è in fase di accertamento ma da quanto si apprende, la vittima, Giuseppe Spagna, sarebbe stata travolta e schiacciata da un masso staccatosi da una struttura in calcestruzzo preesistente. L'operaio stava lavorando per conto di un'impresa di movimento terra di Castrovillari per la messa in sicurezza degli argini del torrente "Canna". Un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari e il cantiere luogo dell’incidente è stato posto sotto sequestro.