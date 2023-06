Regno Unito, attacco sospetto a Nottingham: 3 morti e feriti

Tre persone sono state uccise stamattina a Nottingham, in Inghilterra, e altre ferite in un sospetto attacco multiplo. Lo riferiscono i media britannici ( GUARDA IL VIDEO DI SKY NEWS ).

Chiuso il centro

La polizia ha chiuso le vie del centro della città che risulta in questo momento bloccato. Le autorità per ora non confermano né smentiscono eventuali sospetti di terrorismo. E' stato arrestato un uomo di 31 anni. Nella concitazione di una situazione ancora in evoluzione, si è ricostruito che nelle prime ore del giorno sono stati segnalati alle forze dell'ordine due corpi senza vita; successivamente un terzo cadavere è stato ritrovato poco lontano; intanto, un furgone ha tentato di investire altre tre persone, ferendole.