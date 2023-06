Stoccolma, colpi d'arma da fuoco: un morto e tre feriti

Mondo

Terremoto in Svezia, dove il partito di destra nazionalista Sverigesdemokraterna, i Democratici Svedesi, ha registrato un risultato storico alle elezioni parlamentari della scorsa domenica e, per la prima volta, è a un passo dal governare con gli alleati moderati di destra. Un successo dovuto in gran parte al leader della formazione, Jimmie Akesson, che ha saputo far breccia in un elettorato deluso dai grandi partiti tradizionali del Paese scandinavo e sempre meno tollerante verso gli immigrati