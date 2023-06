Kenya, setta del digiuno: 257 morti ritrovati in fosse comuni

Il numero delle vittime della cosiddetta "setta del digiuno" in Kenya continua drammaticamente a salire. Sono sette i corpi riesumati nella giornata di ieri nella foresta di Shakaola, e portano a 257 il totale dei seguaci del predicatore Paul Mackenzie morti per essersi astenuti al cibo, convinti così di "poter vedere Gesù in paradiso", come professato dal sedicente pastore. Il commissario regionale della costa keniana, Rhoda Onyancha, ha dichiarato al quotidiano The Standard che il numero delle persone scomparse, associate al culto di Mackenzie, sarebbero in tutto 613 e tante ancora ne mancano all'appello, in quello che viene definito dall'opinione pubblica il "massacro di Shakaola".