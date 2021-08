5/13 ©IPA/Fotogramma

In occasione della Giornata Mondiale dell’Elefante, la World Elephant Society ha lanciato un appello a livello mondiale per la sua salvaguardia. Rappresenta una delle specie più iconiche dell'Africa orientale ed è fra quelle più ricercate dai bracconieri. Per proteggerli, in Kenya si stanno creando corridoi per elefanti in luoghi come la foresta di Ngare Ndare (che la collega alla foresta del Monte Kenya), consentendo loro di migrare senza incontrare pericoli