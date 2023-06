New York fa causa a Hyundai e Kia: auto troppo facili da rubare

La città di New York ha citato in giudizio le case automobilistiche coreane, accusandole di negligenza. Il fatto di non aver installato dispositivi anti-furto, infatti, porterebbe a un gran numero di auto rubate, creando disagi alla collettività

Auto troppo facili da rubare, che creano in questo modo disagi alla collettività. Con questa singolare accusa la città di New York ha citato in giudizio le case automobilistiche coreane Hyundai Motor Co e Kia Corp, accusandole di negligenza. La denuncia presentata al tribunale federale di Manhattan chiede danni compensativi e punitivi non specificati.