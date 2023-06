Giappone, dopo il Covid ecco le lezioni di sorriso

A condurle sono gli smiling coaches o “tutor del sorriso”: impartiscono lezioni su come muovere correttamente i muscoli facciali per ottenere dei bei sorrisi. Corsi simili, comprese le lezioni individuali, sono aumentati soprattutto dopo la fine dell'emergenza sanitaria

In Giappone, terminata l'emergenza Covid-19, nel mese di marzo il governo del premier Fumio Kishida ha revocato ogni sorta di raccomandazione di indossare mascherine. Alcuni cittadini, però, ormai abituati ad indossarle, hanno deciso di iscriversi a lezioni per imparare a sorridere di nuovo. Sono nati, così, gli smiling coaches o “tutor del sorriso”: impartiscono lezioni su come muovere correttamente i muscoli facciali per ottenere dei bei sorrisi. Alcuni degli insoliti insegnanti fanno utilizzare degli specchi davanti al viso, proponendo di allungare i lati della bocca con le dita, con l'obiettivo di misurare il diametro di ogni sorriso.

I corsi

La società Egaoiku della signora Kawano - letteralmente "Smile Education" - ha registrato un aumento pari a quattro volte della domanda di lezioni, comprese le sessioni individuali che costano 7.700 yen (£ 44). "Penso che ci sia un crescente bisogno che le persone sorridano", ha detto, notando anche il notevole ritorno dei turisti sull'isola.