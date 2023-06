Il principe azzurro non esiste, si sa, ma in un’epoca dove le relazioni umane sono sempre più difficili arriva l’intelligenza artificiale che “costruisce” l’uomo perfetto da sposare per 300 dollari. Si chiama Eren Kartal, è un ventenne turco con gli occhi blu del segno della bilancia, ama la musica indie e la scrittura, ma è virtuale, dettaglio che non ha impedito a Rosanna Ramos di sposarlo. Questa donna americana di 36 anni, madre single di due bambini, ha deciso di unirsi in matrimonio con Kartal, creato dal software di intelligenza artificiale Replika, dopo una frequentazione iniziata nel 2022.

Il compagno virtuale

"Non sono mai stata così innamorata di qualcuno nella mia vita", ha dichiarato Ramos raccontando come rispetto al suo attuale "appassionato amante" le sue precedenti relazioni "impallidiscono". E questo non sarebbe un caso isolato, infatti anche Denise Valenciano avrebbe mollato il fidanzato per il compagno virtuale di Replika, capace di un amore incondizionato e soprattutto non discute, non tradisce e non muore.