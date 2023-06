Australia, graziata madre condannata per morte dei suoi figli

È stata graziata dopo che un’indagine ha stabilito “un ragionevole dubbio” sulla causa della morte dei suoi figli. Per Kathleen Folbigg si sono aperte le porte del carcere di Grafton dove era rinchiusa dal 2003 per una condanna a 25 anni per aver ucciso, secondo la Procura, i suoi 4 bambini, di età compresa tra le nove settimane e i tre anni, soffocandoli. La donna, oggi 55 anni, ha sempre respinto queste accuse, sostenendo che ciascuna delle loro morti era legata a una causa naturale. Nel 2021, decine di scienziati australiani e internazionali hanno firmato una petizione che chiedeva il rilascio della signora Folbigg, in base a nuove prove forensi che suggerivano che le morti inspiegabili erano legate a rare mutazioni genetiche o a difetti congeniti.