Australia, morta la donna 95enne colpita da un taser della polizia

L'anziana, che era affetta da demenza, era stata bloccata da un ufficiale di polizia mentre camminava con il proprio deambulatore e un coltello da cucina in mano. A causa dell'impatto, la vittima era caduta e aveva sbattuto la testa, riportando un'emorragia cerebrale

Clare Nowland, la donna di 95 anni bloccata dalla polizia australiana con il taser mentre si trovava in casa di riposo, è morta. La notizia è stata resa nota in un comunicato della polizia del Nuovo Galles del Sud, che ha aggiunto che la donna "si è spenta serenamente in ospedale poco dopo le 19 (le 11 ora italiana, ndr), circondata dalla famiglia e dai suoi cari".