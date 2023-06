Svezia, varie persone accoltellate in una scuola

Molte persone sono rimaste ferite in una scuola a Eskilstuna, in Svezia, a causa di un attacco da parte di una persona. Qualcuno è entrato nell'istituto e ha iniziato a colpire i presenti con un coltello. La notizia è stata riportata dalla televisione TV4. Un poliziotto intervistato dal canale ha confermato: "È vero, un grave crimine è stato commesso" in città.