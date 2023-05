Rissa dopo la partita, 15enne di Berlino muore per le percosse

Un calciatore di 15 anni di Berlino è deceduto in seguito ai colpi riportati in uno scontro avvenuto domenica scorsa fra due squadre a Francoforte, subito dopo un torneo giovanile internazionale di football di under 17. Ne dà notizia la Bild. La procura di Francoforte ha infatti confermato che a causa delle lesioni cerebrali l'adolescente è morto oggi in ospedale, dove era ricoverato da tre giorni. Stando a quanto riportano i media, il ragazzo del JFC Berlin era stato percosso da un avversario francese del FC Metz.