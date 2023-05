Elezioni in Turchia, Erdogan rieletto presidente: le reazioni

In Turchia Recep Tayyip Erdogan è stato rieletto presidente per il terzo mandat o. Ha battuto il candidato rivale Kemal Kilicdaroglu al ballottaggio per le presidenziali con il 53,41% dei voti contro il 46,59% dello sfidante. "Governeremo il Paese per i prossimi cinque anni e, se Dio vuole, ci meriteremo la vostra fiducia", ha detto. Con lui si sono congratulati l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani e il primo ministro ungherese Viktor Orbán.

Le reazioni

Non solo. Anche il presidente della Francia, Emmanuel Macron: “Francia e Turchia hanno grandi sfide da affrontare insieme. Ritorno della pace in Europa, futuro della nostra Alleanza Euro-Atlantica, Mar Mediterraneo. Con il presidente Erdogan, con il quale mi congratulo per la sua rielezione, continueremo ad andare avanti”. Così come Vladmir Putin: “Vorrei confermare la nostra disponibilità a continuare il nostro dialogo costruttivo su questioni di attualità nell’agenda bilaterale, regionale e internazionale. Attribuiamo grande importanza all’attuazione dei progetti comuni previsti, in primo luogo la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu e la creazione di un hub del gas in Turchia”. Così, invece, Ursula von der Layen, presidente della Commissione europea su Twitter: "Mi congratulo con Recep Tayyip Erdogan per la vittoria alle elezioni. Non vedo l’ora di continuare a costruire le relazioni Ue-Turchia. È di importanza strategica per l’Ue e la Turchia lavorare per far progredire queste relazioni, a beneficio dei nostri popoli”. Infine, le congratulazioni sono arrivate anche dal primo ministro britannico Rishi Sunak, dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dal Premier, Giorgia Meloni. Così come da Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina: "Ulteriore rafforzamento del partenariato strategico a beneficio dei nostri Paesi, nonché il rafforzamento della cooperazione per la sicurezza e la stabilità dell’Europa”.