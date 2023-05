Usa, a New York sarà vietato discriminare le persone obese

La legge fa parte di una campagna nazionale per affrontare la discriminazione in base al peso: in Michigan e nello Stato di Washington il divieto è già operativo, mentre i legislatori del New Jersey e del Massachusetts lo stanno esaminando

Vietato discriminare le persone sulla base del loro peso , quando si tratta di occupazione e diritto alla casa. Questa è la legge firmata dal sindaco di New York , Eric Adams. Vengono quindi aggiunti anche peso e altezza all'elenco delle caratteristiche che non possono essere oggetto di discriminazione, che comprende già la razza, il genere, l'età, la religione e l'orientamento sessuale, secondo quanto si legge sul New York Times.

Il disegno di legge era stato approvato dal Consiglio comunale di New York all'inizio di maggio, dopo aver raccolto testimonianze riguardo alle discriminazioni per chi è obeso o sovrappeso. Lo stesso Adams, democratico afroamericano in carica dal gennaio dell'anno scorso, aveva perso 35 chili con una dieta vegana dopo aver scoperto di essere diabetico. Gli ambienti di lavoro, ha detto commentando la nuova legge, devono essere inclusivi, ricordando che è dimostrato che l'aspetto del corpo non è necessariamente indice di salute. La legge fa parte di una campagna nazionale per affrontare la discriminazione in base al peso: in Michigan e nello stato di Washington, ma anche a Washington DC, il divieto è già operativo mentre i legislatori del New Jersey e del Massachusetts lo stanno esaminando. I tassi di obesità sono aumentati negli Stati Uniti negli ultimi due decenni e oltre il 40% degli adulti americani è considerato obeso, si ricorda ancora nell'articolo del Nyt.