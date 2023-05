Perde anello di diamanti nel water, lo recupera dopo 13 anni

La storia risale al 2010, siamo a Rogers, nel Minnesota negli Stati Uniti. Mary Strand dopo essersi lavata le mani nel lavandino del bagno aveva tirato lo sciacquone facendo cadere accidentalmente il suo anello di diamanti e oro nel water. La donna aveva chiamato suo marito, David, che gestisce l'attività di pulizia delle fognature e degli scarichi della famiglia che tentò un lavoro d'urgenza in bagno per liberare l'anello. Senza fortuna. David allora aveva tentato il recupero facendo scivolare la sua telecamera fognaria a 200 piedi giù per lo scarico. Nemmeno quello aveva funzionato. Infine, gli Strand hanno contattato i lavoratori municipali per far controllare le tubature della città.