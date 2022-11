Texas, proposta di nozze dopo aver ritrovato anello nel fango. VIDEO

I disastri provocati dal tornado a Powderly, in Texas, lo scorso 8 novembre, non hanno demoralizzato una coppia di fidanzati, soprattutto dopo che il loro anello di fidanzamento era scomparso nel fango e poi è stato fortunatamente ritrovato. Dakota Hudson e la sua ragazza, Lauren Patterson, hanno perso casa e altri beni durante il tornado ha colpito la zona la scorsa settimana, incluso l'anello con cui Hudson aveva pianificato di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata.

La proposta

La coppia nella ricerca del prezioso gioiello si è affidata, come si vede nel video pubblicato da Storyful, anche alla squadra di softball del Paris Junior College, che è arrivata sul posto per dare anche una mano con la pulizia dei detriti lasciati dal tornado e, nello stesso tempo, per vedere dove fosse finito l'anello. Dapprima è stato trovato un pezzo dello scatolino che lo conteneva, poi nel fango, sotto le macerie e dopo un'ora di ricerca, ecco spuntare l'anello della promessa sposa Lauren. Allora Hudson si è inginocchiato e ha rinnovato la proposta, ricevendo come risposta un liberatorio "sì, lo voglio".