California, muore investito da auto mentre fa attraversare le anatre

Ambiente

Questa ricorrenza è stata istituita nel 1990 dall’American Tortoise Rescue (ATR) allo scopo di celebrare questo animale e mobilitare le persone per proteggerlo e difendere il suo habitat naturale. Oggi molte specie si trovano in pericolo di estinzione soprattutto a causa di attività umane come l'inquinamento, la caccia e la pesca