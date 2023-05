Hostess arrestata a Gedda, attesa martedì visita autorità italiane

Si apre uno spiraglio nella vicenda di Ilaria De Rosa, la 23enne di origini venete rinchiusa in un carcere in Arabia Saudita con l’accusa di detenzione e traffico di droga ascolta articolo Condividi

Si apre uno spiraglio nella difficile vicenda di Ilaria De Rosa, la giovane hostess rinchiusa da settimane in un carcere vicino a Gedda, in Arabia Saudita. Nella giornata di martedì la 23enne di origini venete - la famiglia vive a Resana, vicino Castelfranco (Treviso) - riceverà la prima visita in cella delle autorità italiane. I vertici sauditi hanno infatti concesso la visita consolare alla ragazza, arrestata due settimane fa per detenzione e traffico di droga. Un'accusa molto grave per la giurisdizione del grande stato arabo.

Coinvolta l'ambasciata saudita a Roma Su indicazione diretta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, informato del caso sin dai primi momenti, è stata coinvolta anche l'ambasciata saudita a Roma, mentre l'ambasciata italiana in Arabia aveva già effettuato passi sulle autorità locali. Ilaria, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata trovata in possesso di una piccola quantità di stupefacente. Un dato che, se confermato, non aiuterebbe la trattativa.

L'ultimo contatto con la famiglia La famiglia non sente Ilaria dal 4 maggio, giorno dell’ultimo contatto telefonico tra madre e figlia. Poi il buio. Temendo un rapimento l'8 maggio, la famiglia ha fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri. Quarantotto ore dopo è giunta dalla Farnesina la conferma che Ilaria, invece, era in carcere, accusata di aver avuto della droga addosso durante una perquisizione subita mentre era in auto con altri amici. Da Resana, la madre si dice sicura che la figlia non c'entra con la droga, e ipotizza che possa essere stato uno degli amici con i quali si trovava ad essere stato scoperto con una canna.