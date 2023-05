Arrestata una giovane italiana in Arabia Saudita

Una giovane italiana, Ilaria De Rosa, è stata arrestata nei giorni scorsi in Arabia Saudita. La presunta accusa nei confronti della ragazza è traffico internazionale di stupefacenti, una circostanza che appare strana considerando che la giovane non ha mai avuto alcun coinvolgimento con le droghe. Il suo lavoro come hostess per una compagnia aerea straniera le ha dato una consapevolezza dei rischi di avere droghe in un paese arabo, e non solo. Le autorità italiane ritengono che si tratti di un enorme equivoco, tuttavia, nel frattempo, Ilaria rimane detenuta nelle carceri saudite. La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato all'arresto, è in contatto con le autorità saudite alle quali ha chiesto l'autorizzazione per una visita consolare in carcere ed è in attesa di risposta. Il consolato generale italiano a Gedda è inoltre in contatto con i familiari della giovane e con le autorità saudite per cercare di arrivare a una soluzione positiva della vicenda.