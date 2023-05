Svizzera, cade un aereo da turismo: ci sono vittime

Tragedia in Svizzera dove alcune persone sono morte per la caduta di un aereo da turismo sul quale viaggiavano, che si è schiantato in una zona impervia del cantone di Neuchatel. Lo ha reso noto la polizia cantonale. L'incidente, per cui è stata già aperta un'inchiesta, è avvenuto vicino a Ponts-de-Martel. Il tipo di apparecchio caduto e il numero degli occupanti non sono stati ancora resi noti. "Dobbiamo prima avvertire le famiglie delle vittime", ha detto un portavoce della polizia all'agenzia di stampa Keystone-ATS. L'area dove è caduto il velivolo è stata chiusa al pubblico. Il quotidiano svizzero Le Nouvelliste sostiene che si tratti di un aereo di piccole dimensioni.