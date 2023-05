Kate Middleton furiosa con Camilla? Il retroscena del mancato inchino

A farlo notare è stato l'esperto reale Tom Bower, spiegando che dietro il plateale sgarbo della principessa del Galles c'era un motivo ben preciso: quel giorno “Kate era furiosa con Camilla” o forse sono solo rumors. Sembra infatti che tra la principessa del Galles e la regina consorte ci siano "forti tensioni che hanno portato Kate a non fare l'inchino Camilla durante l'incoronazione". A lanciare la scoop nel programma britannico Dan Wootton Tonight è stato Tom Bower, autore britannico ex produttore televisivo della BBC che nel luglio del 2022, dopo aver firmato diverse biografie non autorizzate di personaggi politici, ha pubblicato anche una bio investigativa su Meghan Markle intitolata Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors.