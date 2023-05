G7 Giappone, Biden scivola scendendo le scale e rischia di cadere

Mondo

In vista del summit che comincerà ufficialmente il 19 maggio i leader mondiali sono arrivati sotto la pioggia nella città giapponese, blindata e sorvolata da elicotteri per garantire la sicurezza. Presente anche Giorgia Meloni che è arrivata già ieri e ha partecipato a un incontro bilaterale con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida. È la quinta donna premier a partecipare a un G7. 'Veterano' del gruppo il primo ministro canadese Justin Trudeau che ha partecipato a sette vertici

Prima del summit di domani, oggi il presidente del consiglio ha partecipato a un incontro bilaterale con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida . Prima del vertice Kishida ha espresso le sue condoglianze per le vittime del maltempo in Emilia Romagna

Giorgia Meloni ha ringraziato Kishida e si è congratulata per "la determinazione e la serietà con cui stai gestendo il G7 in un anno sicuramente non facile". La premier ha poi sottolineato, dato che l'Italia sarà "il prossimo presidente del G7", l'importanza di "lavorare insieme per la sicurezza, e per la sicurezza economica"