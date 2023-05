Brasile, turista italiano muore annegato a Rio de Janeiro

Marco Nastasi, 39 anni, è rimasto vittima di un malore davanti alla spiaggia di Barra da Tijuca, nella zona ovest della città. L'uomo è stato trasportato in ospedale in elicottero, ma al suo arrivo non c'era già più nulla da fare

Un turista italiano di 39 anni, Marco Nastasi è morto annegato a causa di un malore davanti alla spiaggia di Barra da Tijuca, vicino all'Hotel Grand Hyatt, nella zona ovest di Rio de Janeiro. L'uomo è stato trasportato in ospedale in elicottero, ma al suo arrivo al nosocomio Lourenço Jorge era già morto. La segreteria municipale della Sanità, riferisce l'edizione online di O Globo, ha identificato la vittima in Nastasi.

Il trasferimento in Colombia e il viaggio in Brasile

Originario di Mezzolombardo, in Trentino, viveva da qualche anno in Colombia, dove si era trasferito per motivi lavorativi e negli scorsi giorni si trovava in Brasile, sempre per alcuni appuntamenti di lavoro. "La comunità è rimasta molto colpita da questa terribile notizia", ha spiegato Christian Girardi, sindaco di Mezzolombardo, "siamo molto vicini alla famiglia per questo momento così difficile e di enorme dolore. Il Comune si è attivato con la famiglia per garantire il pieno supporto nelle pratiche per il rientro della salma".