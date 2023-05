Caso Epstein, Deutsche Bank pagherà 75 milioni dollari per patteggiare

L'accordo riguarda una causa intentata nel novembre 2022 in cui l'istituto bancario viene accusato di aver fatto affari con il finanziere pur sapendo che utilizzava i fondi per sostenere attività di traffico sessuale

Deutsche Bank ha accettato di pagare 75 milioni di dollari alle vittime di abuso sessuale coinvolte nel caso Jeffrey Epstein, l'imprenditore morto nel 2019 che era stato arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Il risarcimento riguarda il patteggiamento in una causa giudiziaria intentata contro la banca lo scorso anno. Lo ha riportato il Wall Street Journal precisando che Deutsche Bank non ha ammesso alcun illecito e che un portavoce della banca ha rifiutato di commentare.