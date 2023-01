Maxwell: “La foto del principe Andrea con Virginia? un Fake"

L’ex compagna del miliardario morto in carcere parla dalla prigione dove è detenuta e va in soccorso del duca di York, suo caro amico, accusato di aver violentato Giuffrè quando era ancora minorenne (la corrispondente)

LONDRA - E’ ritenuta da tempo la “pistola fumante”: la fotografia che inchioda il principe Andrea al fatto, da lui ripetutamente smentito, di conoscere Virginia Giuffrè, la donna che lo accusa di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era ancora minorenne. Violenze che sarebbero accadute a Londra, New York e nelle isole Vergini, nelle proprietà di Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, morto in carcere nel 2019.



Maxwell: “Mai esistita nessuna foto”

Ora, dal carcere americano dove è rinchiusa a scontare una pena a vent’anni per traffico sessuale di minori, parla, in un’intervista all’emittente statunitense Cbs, Ghislaine Maxwell, l’ex compagna e sodale di Epstein che forniva all’orco le ragazzine. E dice che si tratta di un fake. “Non credo per un attimo che sia reale, anzi sono sicura che non lo sia: non c'è mai stato un originale e non c'è nessuna fotografia. Ho visto solo una fotocopia". In un’intervista nel 2019, anche il principe aveva sostenuto che la foto fosse una montatura per screditarne l'immagine.



Le vicissitudini giudiziarie del principe

Il duca di York era poi corso ai ripari all’inizio dell’anno scorso, stabilendo con Giuffrè un accordo extra giudiziale costato al duca tra i 2 e i 3 milioni di sterline (si ritiene pagati da Elisabetta). La sovrana avrebbe così salvato il figlio prediletto dal comparire sul banco degli imputati - una macchia indelebile per la corona - ma togliendogli al tempo stesso qualcosa a cui teneva sicuramente moltissimo: gli onori militari. Ora un nuovo colpo di scena: il terzogenito di Elisabetta II avrebbe dato mandato ai suoi legali di rivedere l'accordo stabilito con Giuffrè, nel disperato tentativo, si presume, di ristabilire la sua immagine a tre mesi di distanza dall'incoronazione di Carlo III (e Camilla).

Epstein, l’errore più grande

Quanto al rapporto sentimentale che la figlia dell’ex magnate dell’editoria britannica Robert Maxwell (anche lui morto, come l’imprenditore americano, in circostanze misteriose) ha avuto con Epstein, la donna lo ha definito “l’errore più grande della mia vita”.