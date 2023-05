Il principe britannico Harry, la moglie Meghan e sua madre sono stati coinvolti in un "inseguimento di auto quasi catastrofico" che coinvolge i fotografi pararazzi. Lo ha fatto sapere un portavoce del principe.

Cosa sappiamo

L'incidente, come ha sapere il portavoce del principe, è avvenuto martedì sera a New York, dopo che Meghan e Harry avevano partecipato a una cerimonia di premiazione. "Questo inseguimento implacabile, della durata di oltre due ore, ha portato a più vicino collisioni che coinvolgono altri conducenti sulla strada, pedoni e due ufficiali del Dipartimento di Polizia di New York", ha specificato l'uomo.