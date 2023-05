Lukashenko, mistero su salute presidente bielorusso: sarebbe malato

Mistero su Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia. Questo perché ieri ha disertato un evento a Minsk in occasione della celebrazioni della famosa Festa della Bandiera. Non era mai accaduto in 29 anni. Tutto questo ha così alimentato una serie di speculazioni circa le sue condizioni di salute. Il suo primo ministro ha letto un messaggio a suo nome, ma del presidente nessuna traccia. Tra l'altro, secondo la Dpa, da diversi giorni la televisione di Stato non trasmette immagini del presidente. Non solo. Sembra che la scorsa settimana Lukashenko abbia lasciato Mosca subito subito dopo la parata del 9 maggio, saltando il pranzo con l'amico e alleato Vladimir Putin. È apparso in quell'occasione visibilmente stanco e con la mano destra fasciata.