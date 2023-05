New York, marine accusato per la morte di un uomo nella metropolitana

Daniel Penny, 24enne veterano dei Marine, sarà incriminato di omicidio colposo per la morte di un senzatetto afroamericano nella metropolitana di New York . Lo ha confermato il procuratore distrettuale di Manhattan. Daniel Penny, questo il nome del militare, verrà dunque arrestato e formalmente accusato dopo la morte del 30enne Jordan Neely. Il momento della tragedia era stato ripreso da una telecamera, in un video shock della durata di 2 minuti e 55 secondi.

La vicenda



"Possiamo confermare che Daniel Penny sarà arrestato con l'accusa di omicidio colposo di secondo grado", ha dichiarato alla stampa il portavoce del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg. Spiegando anche che Penny comparirà nelle prossime ore in un tribunale statale per rispondere dell'accusa. Nelle immagini a disposizione degli inquirenti Neely, che si esibiva come sosia di Michael Jackson, compare a terra su un treno della metropolitana mentre un altro uomo, lo stringe al collo. I testimoni della vicenda hanno raccontato che il militare avrebbe bloccato Neely dopo che quest'ultimo si era comportato in modo molesto sul treno, inveendo nei confronti dei passeggeri per ottenere cibo e bevande. Secondo quanto emerso, però, il senzatetto ha manifestato un atteggiamento aggressivo ma senza attaccare direttamente nessun passeggero quando a sua volta è stato assalito dal Marine. Il medico legale della città di New York ha dichiarato che Neely è stato ucciso da una "compressione" del collo e ha dichiarato la morte per omicidio.