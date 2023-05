Resta altissima la tensione a Gaza, epicentro degli scontri con Israele che si sono intensificati col passare delle ore. Sirene di allarme anti-missili hanno risuonato in mattinata nell'area della grande Tel Aviv, in particolare a Ramat Gan e Givataym e in alcuni parti periferiche della città per il lancio di razzi da Gaza. Solo poche ore prima l'esercito israeliano aveva colpito, in un nuovo attacco nel Sud della Striscia "operativi della Jihad islamica che si trovavano in un sito di lancio di razzi" nei pressi di Khan.